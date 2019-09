Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. September 2019

Köln (SID) - Eintracht Frankfurt muss sich drei Tage nach dem emotionalen Einzug in die Gruppenphase der Europa League wieder mit dem Kerngeschäft befassen. Zum Abschluss des dritten Spieltags in der Bundesliga empfangen die Hessen ab 18.00 Uhr Fortuna Düsseldorf. Zuvor kämpft Werder Bremen ab 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg um seine ersten Punkte der Saison.

Frankfurt will an den erfolgreichen BL-Auftakt anknüpfen © SID

Platzt der Knoten bei Sebastian Vettel? Beim Großen Preis von Belgien feierte der viermalige Weltmeister im vergangenen Jahr seinen bislang letzten Sieg, nun soll es in Spa im Duell mit dem Mercedes-Star Lewis Hamilton wieder klappen. Vettel startet von Position zwei, Leclerc eroberte am Samstag die Spitzenposition, Hamilton geht als Dritter ins Rennen. Um 15.10 Uhr wird die Berg- und Talfahrt durch die Ardennen gestartet.

Los geht es für Dennis Schröder und seine Teamkollegen der DBB-Auswahl. Bei der WM in China wartet mit Frankreich gleich der härteste Brocken in der ersten Gruppenphase. Das Duell mit dem Europameister von 2013 in Shenzhen beginnt um 14.30 Uhr.

Das 78. ISTAF in Berlin ist für Deutschlands beste Leichtathleten der letzte Härtetest vor den Weltmeisterschaften in Doha ab Ende September. Im Olympiastadion starten unter anderem die Speer-Stars Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hofmann, Weitspringerin Malaika Mihambo und Sprint-Ass Gina Lückenkemper. Das Stadionfest startet um 14.15 Uhr.