Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. Februar 2019

Köln (SID) - Der Sonntag in der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Ab 15.30 Uhr kann sich der FC Augsburg bei Werder Bremen mit seinem zweiten Sieg in Folge weiter Luft verschaffen. Ab 18.00 Uhr treffen in Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und dem VfB Stuttgart zum Abschluss des 21. Spieltags zwei direkte Konkurrenten aufeinander - wobei die Schwaben mit sieben Zählern weniger auf dem Konto die Punkte nötiger haben.

Augsburg will Punkte gegen Bremen © SID

Bei der WM im schwedischen Are fiebern die Skirennläuferinnen der Königsdisziplin entgegen: Bei der Abfahrt ab 12.30 Uhr haben die deutschen Starterinnen um Geheimfavoritin Kira Weidle auf der 2236 m langen Strecke Außenseiterchancen. Für Skistar Lindsey Vonn aus den USA ist es das letzte Rennen ihrer Karriere.

Beim Fed Cup in Braunschweig stehen Andrea Petkovic und Tatjana Maria gegen Weißrussland am zweiten Tag mächtig unter Druck. Nach den ersten beiden Einzeln liegt Deutschland im Kampf um das Halbfinale 0:2 zurück, eine weitere Niederlage würde das Duell zugunsten des Favoriten entscheiden. In Abwesenheit von Topstar Angelique Kerber trifft Maria ab 11.00 Uhr zunächst auf die Weltranglistenneunte Aryna Sabalenka. Petkovic bekommt es anschließend nur mit Alexandra Sasnowitsch zu tun, wenn Maria ihr Einzel gewinnt. Das abschließende Doppel zwischen Anna-Lena Grönefeld/Laura Siegemund und Wiktoria Asarenka/Lidsija Marosawa wird in jedem Fall ausgetragen.

Die deutschen Skispringer bestreiten im finnischen Lahti den vorletzten Weltcup vor der WM in Seefeld/Österreich. Die DSV-Adler von Bundestrainer Werner Schuster peilen beim Einzelspringen ab 16.15 Uhr Flüge auf das Podest an.