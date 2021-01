Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. Januar

Köln (SID) - Zum Abschluss des 15. Spieltags der Fußball-Bundesliga sind die beiden Aufsteiger im Einsatz. Zunächst ist der VfB Stuttgart um 15.30 Uhr beim Tabellennachbarn FC Augsburg gefordert, ab 18.00 Uhr hofft dann Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der VfB Stuttgart ist zu Gast beim FC Augsburg © SID

Die deutschen Handballer bestreiten ihre Generalprobe vor der WM in Ägypten. In Köln trifft die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason in der EM-Qualifikation ab 18.10 Uhr erneut auf Österreich. Vier Tage nach dem 36:27 in Graz könnten Uwe Gensheimer und Co. mit einem Sieg schon das Ticket für die EM 2022 lösen.

Der Heim-Weltcup in Oberhof endet für die deutschen Biathleten mit zwei Staffelrennen. Zunächst steht um 11.30 Uhr die Mixed-Staffel auf dem Programm, um 14.40 Uhr beginnt der Wettbewerb der Single-Mixed-Staffeln.

Nach seinem ersten Weltcup-Sieg im Slalom hofft Skirennläufer Linus Straßer auf den nächsten Höhenflug. Bei seinem Lieblingsrennen in Adelboden belegte der 28-Jährige im Vorjahr Rang sechs. Der erste Slalom-Durchgang auf dem Chuenisbärgli beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr.