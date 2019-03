Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. März 2019

Köln (SID) - Im Kampf um den Klassenerhalt empfängt der kriselnde Bundesligist Hannover 96 ab 18.00 Uhr Bayer Leverkusen, das Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg tritt in der Partie ab 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim an. Während die Franken seit 18 Spielen auf einen Sieg warten, fehlen Hannover nach vier Niederlagen in fünf Spielen unter Doll inzwischen sieben Punkte zum rettenden 15. Rang.

Nürnberg und Hannover kämpfen gegen den Abstieg © SID

Die deutsche Biathlon-Königin Laura Dahlmeier strebt bei der WM im schwedischen Östersund in der Verfolgung die nächste Medaille an. Mit Bronze im Sprint verschaffte sich die Doppel-Olympiasiegerin eine gute Ausgangssituation für das Rennen um 13.45 Uhr. Dahlmeier ist amtierende Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin in dieser Disziplin.

Nach seinem glücklosen Auftritt im WM-Slalom im schwedischen Are tritt Deutschlands Alpin-Star Felix Neureuther im Slalom (9.30/12.30 Uhr) im slowenischen Kranjska Gora an. Nach wie vor lässt der dreimalige WM-Medaillengewinner im Slalom offen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Zuletzt hatte er erklärt, die laufende Saison auf jeden Fall noch zu Ende zu bringen.