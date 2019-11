Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. November 2019

Köln (SID) - Nach dem umjubelten Last-Minute-Erfolg in der Europa League gegen AS Rom tritt Borussia Mönchengladbach ab 13.30 Uhr gegen Werder Bremen an, um die Tabellenspitze in der Bundesliga zu verteidigen. Der VfL Wolfsburg will gegen Bayer Leverkusen ab 15.30 Uhr die Serie von drei klaren Niederlagen beenden, Eintracht Frankfurt beschließt den 11. Spieltag ab 18.00 Uhr beim SC Freiburg.

Tabellenführer Mönchengladbach trifft auf Werder Bremen © SID

Drittes Spiel für die DEB-Auswahl beim Deutschland Cup in Krefeld: Nach dem Auftaktsieg gegen Russland und dem 3:4 nach Verlängerung gegen die Schweiz bekommt es das Team von Bundestrainer Toni Söderholm ab 14.30 Uhr mit der Slowakei zu tun.

Alexander Zverev und das Doppel Andreas Mies/Kevin Krawietz haben am ersten Tag des ATP-Saisonfinals in London spielfrei, dafür treten die Favoriten Novak Djokovic und Roger Federer an. Der fünfmalige Turniersieger Djokovic trifft auf Debütant Matteo Berrettini, Federer spielt gegen Dominic Thiem.

Bayern München und Alba Berlin dominieren die Basketball-Bundesliga, die Finalisten der vergangenen Saison sind in dieser Spielzeit als einzige Teams noch ungeschlagen. Um 15.00 Uhr treffen sich die beiden EuroLeague-Mannschaften in München zum ersten Schlagabtausch der Saison - insgesamt ist es das 50. Duell der beiden Top-Teams.