Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 11. März 2018

Köln (SID) - Im Kampf um die Champions-League-Plätze kommt es in Dortmund um 18.00 Uhr zum Spitzenduell des 26. Spieltags zwischen der drittplatzierten Borussia und der punktgleichen Frankfurter Eintracht auf Rang vier. Um 15.30 Uhr kämpft der Tabellensechste RB Leipzig beim formstarken VfB Stuttgart darum, den Abstand auf die Top vier zu verkürzen.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Die deutschen Biathleten wollen in Kontiolahti in den Massenstartrennen um den Sieg mitmischen. Die Olympia-Goldmedaillengewinner Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer sowie Simon Schempp wurden am Samstag in der Mixed-Staffel eigens zu diesem Zweck geschont. Der Massenstart der Männer beginnt um 13.30 Uhr, um 16.10 Uhr gehen die Frauen in die Loipe und an den Schießstand.

Mit Olympiasieger Andreas Wellinger an der Spitze greifen die DSV-Adler an der Großschanze von Oslo nach Top-Resultaten. Am Holmenkollen geht es auch um Punkte für die Gesamtwertung der "Raw-Air"-Serie, die in der kommenden Woche in Lillehammer, Trondheim und Vikersund fortgesetzt wird. Der erste Durchgang in Oslo beginnt um 14.20 Uhr.