Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 12. August 2018

Köln (SID) - Pokalsieger Eintracht Frankfurt fordert im Supercup Rekordmeister Bayern München. Für Bayern-Trainer Niko Kovac ist es das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, für Adi Hütter die erste Bewährungsprobe auf der Eintracht-Bank. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank Arena.

Im Supercup kommt es zur Neuauflage des DFB-Pokal-Finals © SID

Am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin stehen acht Entscheidungen auf dem Programm. Gina Lückenkemper sprintet mit der 4x100-m-Staffel um ihre zweite Medaille, um 21.20 Uhr fällt der Startschuss. Auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hofft Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause ab 20.55 Uhr.

Zum Abschluss der European Championships in Glasgow kämpfen die Radprofis im Straßenrennen um den Europameistertitel. Um 11.30 Uhr rollt das Fahrerfeld los. Ab 15.30 Uhr starten die Gerätefinals im Kunstturnen. Für den zweimaligen Barren-Europameister Marcel Nguyen sind die Medaillenchancen an den Ringen und am Boden nur noch gering.