Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. Oktober 2019

Köln (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die EM 2020 auf Estland. Vor der um 20.45 beginnenden Pflichtaufgabe bei der Nummer 102 der FIFA-Weltrangliste setzt Bundestrainer Joachim Löw auf die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer, Marco Reus, Ilkay Gündogan und Timo Werner.

Rückspiel in Estland mit Marco Reus und Ilkay Gündogan © SID

Wegen des angekündigten Taifuns "Hagibis" finden Qualifying und Rennen beim Großen Preis von Japan am Sonntag statt. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kam im Training am Freitag nicht über Platz fünf hinaus, vorne lag Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas. Das Qualifying startet um 03.00 Uhr, das Rennen beginnt um 07.10 Uhr.

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle finden bei der Kunstturn-WM die Gerätefinals der Männer und Frauen statt. Lukas Dauser aus Unterhaching hat sich für die Medaillenentscheidung am Barren qualifiziert, die Kölnerin Sarah Voss startet am Schwebebalken.