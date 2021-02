Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 14. Februar

Köln (SID) - Im Rennen um die internationalen Plätze empfängt der VfL Wolfsburg um 18.00 Uhr den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Die Gäste aus dem Rheinland wollen den Rückstand auf die drittplatzierten Wölfe verkürzen. Am Nachmittag um 15.30 Uhr kann die formstarke Eintracht aus Frankfurt im Heimspiel gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln ihren vierten Erfolg in Serie einfahren und Champions-League-Rang vier vorerst absichern.

Wolfsburg empfängt Mönchengladbach © SID

Bislang war die WM im slowenischen Pokljuka eine große Enttäuschung für die deutschen Biathleten. Nach einem siebten Rang in der Mixed Staffel und dem historischen Debakel der Männer im Sprint sind die Aussichten in der Verfolgung über 12,5 km um 13.15 Uhr für Arnd Peiffer und Co. wenig erfolgversprechend. Die Frauen gehen um 15.30 Uhr in ihren Verfolger über 10 km.

Auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel muss der deutsche Topspieler Alexander Zverev den Serben Dusan Lajovic aus dem Weg räumen. An Nummer sechs gesetzt, ist der Hamburger klarer Favorit gegen den Weltranglisten-23.. In der dritten Runde hatte Zverev den Franzosen Adrian Mannarino in drei Sätzen abgefertigt.

Das vorgegebene Ziel von zwei WM-Medaillen im italienischen Cortina d'Ampezzo haben die deutschen Alpin-Fahrer in Person von Romed Baumann im Super-G und Kira Weidle in der Abfahrt bereits erreicht. Am Sonntag ab 11.00 Uhr will nun auch der wiedergenesene Topfahrer Thomas Dreßen in der Abfahrt wieder voll angreifen. Auf Dreßen, Baumann und Co. wartet ein anspruchsvoller Zick-Zack-Kurs.

Rekordweltmeister Francesco Friedrich will nach seinem WM-Erfolg im Zweierbob im sächsischen Altenberg auch den Titel im großen Schlitten einfahren. Der Oberbärenburger gilt auch im Vierer als haushoher Favorit. Die finalen Läufe drei und vier finden am Sonntag um 9.00 und 15.00 Uhr statt.