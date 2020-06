Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 14. Juni 2020

Köln (SID) - Im Westduell zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04 möchte das Werksteam zum Abschluss des 31. Spieltags ab 18 Uhr drei Punkte für die Champions-League-Qualifikation sammeln. Für die Gelsenkirchener wäre das 13. Bundesliga-Spiel ohne Sieg ein Negativrekord. Davor können Mainz 05 und der FC Augsburg mit einem Sieg im direkten Duell ab 15.30 Uhr womöglich einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib machen.

Leverkusen kämpft um die Champions League-Qualifikation © SID

Im gewohnt brisanten Baden-Württemberg-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart steht in der 2. Bundesliga für beiden sportlich viel auf dem Spiel. Der KSC möchte die Nicht-Abstiegsplätze nicht aus den Augen verlieren, die auswärts schwächelnden Schwaben mit einem Dreier den zweiten Tabellenplatz vom Hamburger SV zurückerobern. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Titelverteidiger TTF Ochsenhausen und der 1. FC Saarbrücken treffen im Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft aufeinander. Die Ochsenhausener haben am Donnerstag Rekordmeister Borussia Düsseldorf nach 0:2-Rückstand noch aus dem Rennen geworfen, die Saarländer um Team-Europameister Patrick Franziska setzten sich mit 3:0 gegen Werder Bremen durch. Los geht's in Frankfurt am Main um 14 Uhr.