Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 15. Dezember 2019

Köln (SID) - Zum 73. Mal werden die Sportler des Jahres gekürt. In einem Jahr ohne absolutes Großereignis scheint das Rennen gerade bei den Männern und Mannschaften spannend wie selten. Am klarsten scheint die Sache noch bei den Frauen, dort ist Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo favorisiert. Die Gala im mondänen Benazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden startet um 19.45 Uhr.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo gilt als Favoritin © SID

Borussia Mönchengladbach muss den Schock über das Europa-League-Aus schnell verdauen, im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wartet direkt die nächste schwere Aufgabe für den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Anstoß ist um 15.30 Uhr, am Abend (18.00 Uhr) kämpft Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt um den Anschluss in der Spitzengruppe.

Im Sprint und in der Staffel lieferten die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Hochfilzen historisch schlechte Ergebnisse, und in der Verfolgung droht damit schon die nächste Enttäuschung. Da die Rückstände aus dem Sprint als Grundlage gelten, gehen Denise Herrmann und Co. mit einer großen Hypothek ins Rennen. Start über 10 km ist um 12.00 Uhr, den Abschluss in Österreich macht die Männerstaffel um 14.15 Uhr.