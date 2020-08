Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. August 2020

Köln (SID) - Im Halbfinale der Europa League geht es für den FC Sevilla und Manchester United um das erste Ticket für das Endspiel am Freitag. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Beim Turnier in NRW reichen zwei weitere Siege zum Titel. Den Finalgegner spielen Inter Mailand und Schachtjor Donezk am Montag aus.

Sevilla trifft im Halbfinale auf Manchester United © SID

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet im Mercedes von der Pole Position in den Großen Preis von Spanien. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel will wieder angreifen, geht jedoch von Rang elf aus in das Rennen. Los geht es um 15.10 Uhr.