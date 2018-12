Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. Dezember 2018

Köln (SID) - Nach dem Ausscheiden aus der Europa League gilt bei RB Leipzig in der Bundesliga die volle Konzentration auf das Erreichen der Champions-League-Plätze. Um den Anschluss zur Spitze zu halten, benötigen die Sachsen um 15.30 Uhr einen Sieg gegen den FSV Mainz 05. Im zweiten Sonntagsspiel gastiert im Duell der Europa-League-Gruppensieger Bayer Leverkusen um 18.00 Uhr bei Eintracht Frankfurt.

Leipzig will gegen den FSV Mainz 05 eine Reaktion zeigen © SID

Noch vor knapp zwei Jahren standen die deutschen Biathletinnen bei der WM in Hochfilzen in der Staffel ganz oben. Nun soll es trotz der Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an gleicher Stelle mit dem ersten Podestplatz des WM-Winters klappen. Die Frauen gehen um 11.15 Uhr in die Loipe, die Männer-Staffel startet um 14.00 Uhr.

Trotz der Ungewissheit, ob sein erster Weltcup-Sieg von Beaver Creek vor zwei Wochen wegen der Sauerstoff-Affäre aberkannt wird, will Stefan Luitz beim Riesenslalom in Alta Badia angreifen. Der erste Lauf startet um 10.00 Uhr, zum zweiten Durchgang gehen die Läufer um 13.00 Uhr auf die Piste. Felix Neureuther legt nach seinem Comeback am vergangenen Samstag eine Wettkampfpause ein und verzichtet auf einen Start in Alta Badia.

Im Schweizer Engelberg kommt es zum letzten Kräftemessen vor der Vierschanzentournee. Das zweite von zwei Einzelspringen von der Gross-Titlis-Schanze beginnt um 14.15 Uhr. Danach sollte klar sein, wer mit den besten Chancen zum ersten Saisonhöhepunkt reist. Im Vorjahr siegte Richard Freitag zum Abschluss in Engelberg.