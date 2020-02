Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. Februar 2020

Köln (SID) - Rekordchampion Bayern München will beim 1. FC Köln den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung machen. Das Team von Trainer Hansi Flick geht als klarer Favorit in das Duell um 15.30 Uhr mit den Rheinländern. Köln hofft unterdessen auf wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Im zweiten Sonntagspiel ab 18.00 Uhr empfängt Abstiegskandidat FSV Mainz 05 den Europacup-Anwärter Schalke 04.

Der FCB will den nächsten Schritt zum Titel machen © SID

Die Oberwiesenthalerin Denise Herrmann peilt bei der Biathlon-WM in Antholz in der 10-km-Verfolgung die erfolgreiche Verteidigung ihres Titels aus dem Vorjahr an. Die frühere Langläuferin verschaffte sich durch ihren fünften Platz im Sprint eine vielversprechende Ausgangsposition für das Rennen.

Skispringer Karl Geiger aus Oberstdorf unternimmt beim Skiflug-Weltcup im österreichischen Bad Mitterndorf 24 Stunden nach seinem vierten Platz den nächsten Anlauf auf seinen ersten Weltcup-Erfolg im Fliegen. Obwohl der 27-Jährige am Samstag seine Führung aus dem ersten Durchgang nicht behaupten konnte und letztlich auch das Podest verpasste, gilt der Vierschanzentournee-Dritte am Kulm wieder als ein Anwärter auf den Sieg.

Die Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und EWE Oldenburg kämpfen im Pokalfinale ab 20.30 Uhr um den ersten Titel der Saison. Gastgeber und Vorjahresfinalist Berlin kann nach seinem Halbfinalsieg gegen Cupverteidiger Brose Bamberg durch seinen zehnten Erfolg mit Rekordgewinner Bayer Leverkusen gleichziehen. Oldenburg hofft auf seinen ersten Titel seit dem Pokalsieg vor fünf Jahren.