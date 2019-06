Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. Juni 2019

Köln (SID) - In der Basketball Bundesliga kommt es zur Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Titelverteidiger Bayern München und Alba Berlin. Die Bayern starten mit einem Heimspiel in die Best-of-Five-Serie. Tip-Off im Audi Dome ist um 18.00 Uhr. In der regulären Spielzeit hatten die Bayern im Dezember beide Duelle knapp gewonnen. Die Finalserie 2018 entschieden die Münchner mit 3:2 für sich. Der frühere Serienmeister Alba wartet bereits seit elf Jahren auf einen Meistertitel.

Schon im Vorjahr das Finale: München vs. Berlin © SID

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will sich ungeschlagen aus der EM-Qualifikation in den Sommerurlaub verabschieden. In Nürnberg trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop auf den Kosovo. Anwurf ist um 18.00 Uhr. Das deutsche Team führt die Tabelle der Gruppe 1 mit 10:0-Punkten an und hatte die Qualifikation für die EM-Endrunde in Österreich, Schweden und Norwegen 2020 bereits vorzeitig gesichert.

Bei der 119. US Open im kalifornischen Pebble Beach wird der dritte Major-Sieger des Jahres ermittelt. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer verspielte nach einer gelungenen Auftaktrunde seine Chancen auf den zweiten Sieg nach 2014, er schaffte den Cut nach zwei Runden nur knapp.