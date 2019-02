Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. Februar 2019

Köln (SID) - Im Spitzenspiel der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Die Gastgeber können mit einem Sieg ihren Rückstand auf die Borussia auf sechs Punkte verkürzen. Gladbach will sich mit einem Dreier dichter an das Führungsduo mit Borussia Dortmund und Bayern München heranarbeiten. Anstoß in der Commerzbank-Arena ist um 15.30 Uhr. Das zweite Sonntagsspiel bestreiten um 18.00 Uhr Bayer Leverkusen und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

Frankfurt erwartet Tabellendritten Gladbach zuhause © SID

Fährt er das letzte Rennen seiner Karriere oder nicht? In jedem Fall will Felix Neureuther zum Abschluss der alpinen WM im schwedischen Are eine Medaille im Slalom gewinnen. Zum Favoritenkreis gehört der 34-Jährige allerdings nicht, zudem startet er erst in der zweiten Gruppe. Der erste Durchgang beginnt um 11.00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 14.30 Uhr.

Die Rollenverteilung im Pokalfinale der Basketball-Bundesliga ist klar: Gastgeber Brose Bamberg sieht sich trotz des Heimrechts gegen Alba Berlin in der Außenseiterrolle. Berlin will nach der Vorjahres-Niederlage gegen Bayern München unbedingt den zehnten Pokalsieg, damit würden die Albatrosse mit Rekordsieger Bayer Giants Leverkusen gleichziehen. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr.