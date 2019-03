Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. März 2019

Köln (SID) - Nach dem Aus in der Champions League trifft Bayern München in der Bundesliga auf Mainz 05. Der Rekordmeister, der am vergangenen Spieltag Borussia Dortmund als Spitzenreiter abgelöst hatte, will Platz eins festigen. Die Partie beginnt um 18.00 Uhr. Bayer Leverkusen empfängt um 13.30 Uhr Werder Bremen, Europa-League-Viertelfinalist Eintracht Frankfurt hat den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr zu Gast.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton sicherte sich in Melbourne die Pole Position, Dauerrivale Sebastian Vettel hofft als Dritter dennoch auf den Sieg beim Formel-1-Saisonauftakt. Der Ferrari-Pilot hat im Albert Park in den vergangenen beiden Jahren triumphiert, im Qualifying betrug der Rückstand auf Hamilton jedoch satte sieben Zehntel. Das Rennen beginnt um 06.10 Uhr MEZ.

Angelique Kerber bestreitet in Indian Wells ihr erstes Finale seit ihrem Wimbledonsieg 2018. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin trifft auf die 18 Jahre alte Kanadierin Bianca Andreescu. Die Partie bei dem mit 7.972.535 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste beginnt am Sonntagabend deutscher Zeit.

Felix Neureuther bestreitet ab 10.30 in Soldeu/Andorra sein 248. und letztes Weltcuprennen. Das Ende seiner Karriere kündigte der WM-Slalomzweite von 2013 am Samstag an. Für Viktoria Rebensburg steht in Soldeu im Riesenslalom ab 9.30 Uhr zumindest das letzte Rennen des Winters an. Nach ihrem Sieg im Super-G geht die WM-Zweite als Mitfavoritin an den Start.