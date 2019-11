Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. November 2019

Köln (SID) - Beim vorletzten Saisonrennen in der Formel 1 gehen die Piloten in Sao Paulo ab 20.10 Uhr auf die Strecke. Für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht es noch um einen Platz auf dem Podium des Gesamtklassements. Der bereits als Weltmeister feststehende Brite Lewis Hamilton darf sich auf eine Triumphfahrt in seinem Mercedes freuen.

WM: Für Vettel geht es nur noch um einen Podestplatz © SID

Der nächste, bitte: In der EM-Qualifikation kann Titelverteidiger Portugal das Ticket zur paneuropäischen Endrunde aus eigener Kraft lösen. Mit einem Sieg ab 15.00 Uhr in Luxemburg sind Ronaldo und Co. qualifiziert.

Im Endspiel des ATP-Saisonfinals in London geht es um den letzten großen Einzeltitel der Saison. Ab 19.00 Uhr wird der Sieger des Eliteturniers der acht Jahresbesten ausgespielt. Zuvor stehen sich die beiden besten Doppel gegenüber.