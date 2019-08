Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. August 2019

Köln (SID) - Um 18.00 Uhr beginnt für Aufsteiger Union Berlin ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte. Der Kultklub empfängt in seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga den RB Leipzig mit Neu-Trainer Julian Nagelsmann. Die Berliner Fans haben ungeachtet dessen aus Protest gegen RB zu einem 15-minütigen Stimmungsboykott aufgerufen. Zuvor stehen sich um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gegenüber.

Union Berlin feiert sein Bundesligadebüt © SID

Zum Abschluss des Supercups in Hamburg trifft Gastgeber Deutschland um 15.00 Uhr auf WM-Teilnehmer Polen. Das Turnier dient als willkommener Härtetest für die WM in China, wo das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am 1. September in Shenzhen auf den ersten Gruppengegner Frankreich trifft.

Die deutschen Hockey-Herren treffen in ihrem zweiten Spiel bei der Europameisterschaft in Antwerpen auf den Erzrivalen Niederlande. Die Begegnung gegen den Titelverteidiger beginnt um 20.30 Uhr. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas hofft bei dem Turnier in Belgien auf eine Medaille. Bereits um 9.00 Uhr greifen erstmals auch die deutschen Frauen ein. Erster Gegner ist Außenseiter Weißrussland.