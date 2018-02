Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. Februar 2018

Köln (SID) - Der FC Augsburg empfängt im ersten Sonntagspiel den VfB Stuttgart zum Schwaben-Duell. Augsburgs Trainer Manuel Baum sieht seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle. Die Statistik spricht jedoch für Augsburg, das die vergangenen vier Heimspiele gegen den VfB gewann. Borussia Dortmund will in Mönchengladbach seine Siegesserie fortsetzen und reist nach dem 3:2 in der Europa League gegen Atalanta Bergamo mit viel Selbstbewusstsein an. Die Gladbacher wollen nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer das Ruder herumreißen und sich im Kampf um die Europapokal-Plätze zurückmelden.

Augsburg empfängt im ersten Sonntagspiel den Stuttgart © SID

In Ulm bestreiten Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München und sein Verfolger Alba Berlin bei der Endrunde um den deutschen Basketball-Pokal das Finale. Zuvor spielen Gastgeber ratiopharm Ulm und medi Bayreuth den dritten Platz aus.

In Dortmund steht der zweite Tag bei der deutschen Hallen-Meisterschaften auf dem Programm. Die Leichtathleten kämpfen nicht nur um die nationalen Titel, es geht auch darum, die Norm für die WM zwei Wochen später in Birmingham.