Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. März 2018

Köln (SID) - Bayern München will den nächsten Schritt zu seinem 28. deutschen Meistertitel machen. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes steht allerdings ab 18.00 Uhr bei Europa-League-Viertelfinalist RB Leipzig vor einer hohen Hürde. Zuvor kämpft um 15.30 Uhr Schlusslicht 1. FC Köln im rheinischen Duell gegen Bayer Leverkusen um die wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt. In der ersten Partie des Tages will Borussia Dortmund nach dem blamablen Aus in der Europa League ab 13.30 Uhr im Heimspiel gegen Hannover 96 seinen Champions-League-Platz sichern.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Im südkoreanischen Pyeongchang gehen die 12. Winter-Paralympics zu Ende. Als Fahnenträgerin führt die sehbehinderte Münchner Biathletin Clara Klug das deutsche Team bei der Schlussfeier ins Olympiastadion.

Beim Weltcup in Norwegens Hauptstadt Oslo wollen die deutschen Männer in der Staffel wie bei Olympia aufs Podest stürmen. Das Quartett geht um 14.45 Uhr in die Loipe. In Pyeongchang hatte es Bronze gegeben. Zuvor steht um 12.00 Uhr der Verfolger der Frauen auf dem Programm. Hier geht Franziska Hildebrand als beste Deutsche auf Position sechs ins Rennen. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat als 28. des Sprints wohl keine Siegchance mehr.

Beim Weltcup im norwegischen Vikersund ist Zahltag. Mit der Entscheidung im Skifliegen steht auch der Gesamtsieger der Raw-Air-Tour fest. Die besten Aussichten auf die Siegprämie von 60.000 Euro für Platz eins nach 16 Sprüngen innerhalb von zehn Tagen hat der dreimalige Olympiasieger Kamil Stoch, der die Gesamtwertung souverän anführt.