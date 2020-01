Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 19. Januar 2020

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München tritt am ersten Spieltag des neuen Jahres in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC an. Der frühere Bayern-Coach Jürgen Klinsmann darf am Sonntag auf der Bank der Berliner Platz nehmen, nachdem seine Fußball-Lehrer-Lizenz gerade noch rechtzeitig verlängert worden war. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Ab 18.00 Uhr erwartet Schlusslicht SC Paderborn die Werkself von Bayer Leverkusen.

Bayern München tritt um 15:30 Uhr bei Hertha BSC an © SID

Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding stehen für die deutschen Biathleten die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Benedikt Doll hat nach seinem dritten Platz im Sprint die beste Ausgangsposition, bei den Frauen geht Vanessa Hinz als Achte in die Loipe. Für Hinz und Co. geht es um 12.15 Uhr los, die Männer starten ab 14.30 Uhr.

Die deutschen Skispringer um den Tournee-Dritten Karl Geiger wollen beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt im zweiten Anlauf auf das Podest. Stephan Leyhe und Constantin Schmid waren am Samstag gleichauf als Fünfte beste Deutscher, Geiger kam nach zuvor zwei Weltcupsiegen in Folge nicht über Rang zwölf hinaus. Das Springen im Schwarzwald beginnt um 15.15 Uhr.

Vier Teams fehlt nur noch ein Sieg bis zum Super Bowl: Im Play-off-Halbfinale der Football-Profiliga NFL treffen ab 21.05 Uhr die Kansas City Chiefs und die Tennessee Titans aufeinander. In der Nacht zu Montag spielt ab 0.40 Uhr der deutsche Profi Mark Nzeocha mit den San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers.