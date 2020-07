Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 19. Juli 2020

Köln (SID) - Von der Pole Position startet Lewis Hamilton im Mercedes in den Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Das Rennen beginnt um 15.10 Uhr, auch Sebastian Vettel hat dann etwas bessere Aussichten als zuletzt: Der Ferrari-Pilot steht auf Startplatz fünf.

Lewis Hamilton geht von der Spitzenposition ins Rennen © SID

Beim Großen Preis von Spanien in Jerez geht Moto-2-Pilot Marcel Schrötter, einziger deutscher Fahrer in der Motorrad-Weltmeisterschaft, als Siebter in das erste Rennen nach mehr als vier Monaten Pause. In der Königsklasse MotoGP, die im Gegensatz zu der Moto3 und Moto2 ihren Saisonauftakt bestreitet, holte der Franzose Fabio Quartararo die Pole Position.

In Düsseldorf geht für Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch das erste Turnier nach monatelanger Corona-Zwangspause zu Ende. Ludwig/Kozuch treffen zum Abschluss der Gruppenspiele auf Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur. Am Nachmittag stehen die Halbfinals auf dem Programm, das Finale ist für 18.11 Uhr angesetzt.