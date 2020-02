Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 2. Februar 2020

Köln (SID) - Im Super Bowl kämpft der deutsche Linebacker Mark Nzeocha mit den San Francisco 49ers um den Titel. In der 54. Auflage des Finales der US-Profiliga NFL trifft Nzeocha, der sich als dritter Deutscher die Vince Lombardi Trophy sichern kann, auf die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes. In der Nacht zum Montag fällt ab 0.30 Uhr die Entscheidung.

Nzeocha marschiert mit den 49ers Richtung Play-offs © SID

Rekordsieger Novak Djokovic greift im Finale der Australian Open nach seinem achten Titel. In seinem achten Endspiel in Melbourne will der Serbe gegen den Österreicher Dominic Thiem, der im Halbfinale gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, seine makellose Finalbilanz in Australien ausbauen. Das Duell in der Rod Laver Arena beginnt um 9.30 Uhr.

Der 1. FC Köln und der SC Paderborn sind im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga gefordert. Die Rheinländer wollen sich ab 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg von der 1:5-Klatsche bei Borussia Dortmund erholen und an die Leistungen zum Ende der Rückrunde anknüpfen. Die Mannschaft von SCP-Trainer Steffen Baumgart hatte in der Vorwoche durch den Sieg in Freiburg den Anschluss an die Konkurrenz hergestellt, mit einem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg können die Ostwestfalen nachlegen. Anstoß ist um 18.00 Uhr.