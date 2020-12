Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 20. Dezember

Köln (SID) - Nach der ersten Saisonniederlage bei Rekordmeister Bayern München kämpft der VfL Wolfsburg im letzten Ligaspiel des Jahres um den Anschluss an die Spitze. Das Team von Trainer Oliver Glasner empfängt um 18.00 Uhr den starken Aufsteiger VfB Stuttgart. Zuvor spielen um 15.30 Uhr der SC Freiburg und Hertha BSC gegeneinander.

Markus Eisenbichler wird Vierter in der Qualifikation © SID

In Engelberg wollen sich Markus Eisenbichler und Co. Schwung für die Vierschanzentournee holen. Beim letzten Springen vor dem Auftakt der Tournee in Oberstdorf fehlt Skiflug-Weltmeister Karl Geiger wegen einer COVID-19-Erkrankung. Los geht's um 16.00 Uhr.

Zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen stehen die Massenstarts auf dem Programm. Die Männer starten um 12.00 Uhr, die Frauen folgen um 14.25 Uhr. Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Biathleten am 4. Januar beim deutschen Weltcup in Oberhof weiter.

ALLGEMEIN: Auch die Gala zum Sportler des Jahres steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. In abgespeckter Form, aber allen Widrigkeiten zum Trotz werden im Kurhaus in Baden-Baden zum 74. Mal die besten Athleten des Jahres ausgezeichnet. Die Ergebnisse der auf dem ZDF übertragenen Veranstaltung stehen bis 23.00 Uhr fest.