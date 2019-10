Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 20. Oktober

Köln (SID) - Der 1. FC Köln und der SC Paderborn stehen nach sieben Spieltagen am Ende der Bundesligatabelle - am Sonntag treffen die beiden Aufsteiger um 15.30 Uhr aufeinander. In der zweiten Partie des Tages empfängt die TSG Hoffenheim ab 18.00 Uhr Schalke 04.

Der SC Paderborn trifft im Kellerduell auf den 1.FC Köln © SID

Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt ist am 5. Spieltag der Champions League bei Aalborg Handball im benachbarten Dänemark gefordert. Aus den ersten vier Gruppenspielen holten die Flensburger drei Siege und ein Unentschieden. Los geht's in Aalborg um 16.50 Uhr.

Im Viertelfinale der Rugby-WM fordert Gastgeber Japan ab 12.15 Uhr den zweimaligen Weltmeister Südafrika. Zuvor stehen sich ab 9.15 Uhr Wales und Frankreich gegenüber. In der anderen Hälfte des Tableaus hatten sich bereits am Samstag England und Neuseeland für das Halbfinale qualifiziert.