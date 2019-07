Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 21. Juli 2019

Köln (SID) - RADSPORT: Den Tourmalet spüren die Radprofis noch in den Beinen, da steht ihnen die nächste Plackerei bevor. Von Limoux führt die Strecke über 185 km nach Foix, und vor allem in der zweiten Hälfte der 15. Etappe türmen sich wieder herausfordernde Anstiege auf. Sie tragen keinen der mythischen Namen, aber stellen die Fahrer auf eine harte Probe. Die Belohnung folgt am Montag mit dem zweiten Ruhetag.

Am Sonntag führt die Tour de France von Limoux nach Foix © SID

REITEN: Am Schlusstag des CHIO in Aachen fällt ab 10 Uhr in der Dressur die Entscheidung in der Grand Prix Kür, Olympiasiegerin Isabell Werth kann sich ihren 50. Geburtstag versüßen. Der Große Preis von Aachen der Springreiter markiert ab 15.15 Uhr den Schlusspunkt der diesjährigen Championnatswoche.

SCHWIMMEN: Bei der WM im südkoreanischen Gwangju starten die Beckenwettbewerbe. Bei den Männern und Frauen werden jeweils über 400 m Freistil und in der 4x100 m Freistil-Staffel Medaillen vergeben.