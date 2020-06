Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 21. Juni 2020

Köln (SID) - Am vorletzten Spieltag in der 2. Bundesliga möchte der Hamburger SV seinen dritten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, gegen den 1. FC Heidenheim verteidigen. Der FCH als Vierter kann mit einem Dreier an den Hanseaten vorbeiziehen. Im Tabellenkeller muss der Vorletzte Wehen Wiesbaden zum SV Darmstadt reisen, der Karlsruher SC auf Rang 16 empfängt die bereits aufgestiegene Arminia aus Bielefeld. Anpfiff aller Partien ist um 13.30 Uhr.

Wichtiges Spiel für den HSV in Heidenheim © SID

Auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren reist Trainer Jürgen Klopp mit dem englischen Erstligisten FC Liverpool zum Merseyside-Derby. Nach über dreimonatiger Corona-Unterbrechung fehlen dem Tabellenführer nur noch zwei Siege zum Titel, beim FC Everton soll der erste davon eingefahren werden. Ab 20 Uhr rollt der Ball im Goodison Park.

Real Madrid kann nach dem Ausrutscher des FC Barcelona zum Dauerrivalen um die spanische Meisterschaft aufschließen. Die Madrilenen mit Nationalspieler Toni Kroos können mit einem Sieg bei Real Sociedad San Sebastian ab 22.00 Uhr gleichziehen und bei einem Erfolg mit mehr als drei Toren sogar die Tabellenführung erobern. Barca war am Freitag gegen den FC Sevilla nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Beim Finalturnier der Bundesliga in München geht es zwischen ratiopharm Ulm und den MHP Riesen Ludwigsburg um den Einzug ins Endspiel. Ulm geht ungeschlagen ins Halbfinal-Hinspiel um 15.00 Uhr gegen Ludwigsburg, das sich seinerseits im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Bayern München durchsetzte.