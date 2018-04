Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 22. April 2018

Köln (SID) - Der 1. FC Köln hofft am 31. Bundesliga-Spieltag auf den ersten Schritt zum "Wunder". Gegen Schalke 04, immerhin heißer Anwärter auf einen Platz in der Champions League, hilft den Kölnern im vorletzten Heimspiel der Saison ab 18.00 Uhr nur ein Sieg. Drei der letzten sechs Heimspiele verloren die Geißböcke allerdings, Schalke dagegen gewann sieben der letzten acht Ligapartien. Bereits um 15.30 Uhr treffen der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 aufeinander. Auch die Mainzer müssen noch um den Klassenverbleib zittern.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

In der Deutschen Eishockey Liga DEL kann die Entscheidung um den Titel fallen. Red Bull München will mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin ab 14.30 Uhr eine große Meisterparty steigen lassen. Der Titelverteidiger führt in der best-of-seven-Serie mit 3:1. Doch die Eisbären wollen in München unbedingt den Partyschreck spielen und noch einmal vor heimischem Publikum zum Einsatz kommen.

Deutschland kämpft im Fed Cup gegen Tschechien um die kleine noch verbleibende Chance auf den Einzug ins Finale. In der Porsche-Arena stehen für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes das dritte und vierte Einzel sowie das Doppel auf dem Programm, die Auswahl des DTB liegt allerdings 0:2 zurück. Angelique Kerber und Co. wollen dennoch den insgesamt achten Endspieleinzug im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb perfekt machen.