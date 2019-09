Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 22. September 2019

Köln (SID) - Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt gefordert. Nach dem klaren Sieg von Bayern München gegen den 1. FC Köln will der Vizemeister ab 18.00 Uhr nachlegen. Schon zuvor muss Borussia Mönchengladbach sein Europa-League-Debakel aus den Kleidern schütteln: Drei Tage nach dem 0:4 gegen den Wolfsberger AC steht ab 15.30 Uhr das Derby gegen Fortuna Düsseldorf an.

Der BVB will die nächsten drei Punkte © SID

Nach 23 Rennen ohne Sieg unternimmt der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel in Singapur von Startplatz drei den nächsten Anlauf. Die Pole holte sich zum dritten Mal nacheinander sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, neben dem Monegassen steht der britische Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes. Das Rennen beginnt um 14.10 Uhr MESZ.

Premiere zum Auftakt der Straßenrad-WM: Im britischen Harrogate findet erstmals ein gemischtes Teamzeitfahren im Staffelformat statt. Über insgesamt 28 Kilometer gehen pro Nation drei Männer und danach drei Frauen auf die Strecke. Für Deutschland starten mit guten Medaillenaussichten Tony Martin, Nils Politt und Jasha Sütterlin, in Runde zwei gehen Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger auf den Kurs. Los geht es in der Grafschaft Yorkshire um 14.10 Uhr.