Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 23. August 2020

Köln (SID) - Meister und Pokalsieger Bayern München greift im Endspiel der Champions League nach dem ersehnten Triple. Um 21.00 Uhr steht im "Stadion des Lichts" in Lissabon das Starensemble von Paris St. Germain im Weg, auch die Franzosen haben ihrerseits bereits das Double aus nationaler Meisterschaft und Pokal gewonnen. Sowohl für PSG-Trainer Thomas Tuchel als auch für Bayerns Coach Hansi Flick wäre es der erste Champions-League-Titel.

Der FC Bayern strebt das Triple an © SID

Die deutschen Straßen-Radmeisterschaften finden nicht wie ursprünglich geplant in Stuttgart sondern am Sachsenring statt. Ab 8.00 Uhr starten am Sonntag die Frauen auf dem Rundkurs ihr rund 110 Kilometer langes Rennen, die Männer folgen um 11.15 Uhr (rund 150 km). Nach seinem Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt nimmt Vorjahressieger Maximilian Schachmann nicht teil.