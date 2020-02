Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 23. Februar 2020

Köln (SID) - Nach ihren Erfolgen in der Europa League gehen Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg zum Abschluss des 23. Bundesligaspieltags als Favoriten in ihre Heimpartien. Leverkusen empfängt um 15.30 Uhr den FC Augsburg, Wolfsburg trifft ab 18.00 Uhr auf den FSV Mainz 05. Beide Werksklubs hatten sich in den Europa-League-Hinspielen der Zwischenrunde am Donnerstag mit 2:1 durchgesetzt.

Peter Bosz empfängt mit Leverkusen den FC Augsburg © SID

Nach vier Silbermedaillen und einem dritten Platz hoffen die deutschen Biathleten zum Abschluss der WM in Antholz auf den ersten Titel. Für Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Co. sind die Massenstarts die letzte Chance. Die Frauen gehen um 12.30 Uhr in die Loipe, die Männer starten ab 15.00 Uhr.

Francesco Friedrich nimmt im Zweierbob den sechsten WM-Titel in Serie und damit eine historische Bestmarke ins Visier. Nach den ersten beiden Läufen führt Friedrich mit seinem Anschieber Thorsten Margis mit 0,94 Sekunden deutlich vor den drei weiteren deutschen Piloten Nico Walther, Johannes Lochner und Richard Oelsner. Der dritte Lauf beginnt um 14.30 Uhr, die Entscheidung in Altenberg fällt ab 16.00 Uhr.