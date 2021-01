Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 24. Januar

Köln (SID) - Es ist das Duell der Gegensätze: Das trudelnde Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 empfängt um 15.30 Uhr den Tabellenführer Bayern München. Bei den Königsblauen ruhen die Hoffnungen vor allem auf Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar. Im Anschluss hoffen die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln in unruhigen Zeiten auf wichtige Punkte. Anstoß der Begegnung in Sinsheim ist um 18.00 Uhr.

Schalke 04 muss zum Tabellenführer © SID

Nach der wetterbedingten Verschiebung am Samstag soll nun die zweite Abfahrt auf der berüchtigten Streif beim Weltcup in Kitzbühel stattfinden. Wenn die Pisten- und Wetterbedingungen stimmen, geht es um 10.20 Uhr los für Andreas Sander und Co. Die Frauen meistern derweil ab 12.00 Uhr den Super-G in Crans-Montana.

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im italienischen Antholz geht es noch einmal rund. Den Auftakt machen die Frauen, die ab 12.45 Uhr ins Staffel-Rennen über 4x6km gehen. Anschließend kämpfen die Männer im Massenstart über 15 km um einen erfolgreiches Finish in Südtirol.