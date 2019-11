Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 24. November 2019

Köln (SID) - Vor zwei Wochen spielte er noch mit dem 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim, jetzt tritt Trainer Achim Beierlorzer mit seinem neuen Klub FSV Mainz 05 bei den Kraichgauern an. Anstoß zur letzten Partie des 12. Bundesliga-Spieltags ist um 18.00 Uhr. Ab 15.30 Uhr stehen sich der FC Augsburg und Hertha BSC gegenüber.

Endspiel für Achim Beierlorzer beim 1. Fc Köln © SID

In der ersten Saison nach dem Rücktritt von Felix Neureuther sind der lange verletzte Felix Dopfer und Linus Straßer die deutschen Hoffnungsträger beim Auftakt des Slalom-Weltcups. Der erste Durchgang im finnischen Levi beginnt um 10.15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.15 Uhr.

Beim erstmals im neuen Format mit 18 Teams ausgetragenen Davis-Cup-Finale kämpfen im Endspiel Gastgeber Spanien und Kanada um den Titel. Rafael Nadal und Co. schlagen ab 16.00 Uhr in der Caja Magica in Madrid auf. Das deutsche Team war im Viertelfinale ausgeschieden.