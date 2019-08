Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 25. August 2019

Köln (SID) - Drei Tage nach der Europa-League-Pleite in Straßburg will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden. Bei RB Leipzig wartet auf das Team von Trainer Adi Hütter aber eine schwere Aufgabe. Anstoß ist 15.30 Uhr. Im zweiten Sonntagsspiel empfängt Hertha BSC den VfL Wolfsburg. Können die Berliner den Punktgewinn von München vergolden? Los geht es im Olympiastadion um 18.00 Uhr.

Frankfurt will an den erfolgreichen BL-Auftakt anknüpfen © SID

Deutschland gegen die Niederlande - das ewige Duell ist auch im Hockey ein Klassiker, am Sonntag geht es für die Frauen um EM-Gold. In Antwerpen greifen die "Danas" vom Deutschen Hockey-Bund nach dem dritten EM-Titel nach 2007 und 2013. Anstoß ist um 16.00 Uhr.

Zum Abschluss der EM in Rotterdam wollen die Springreiter auch die letzten Hindernisse überqueren. Angeführt von Weltmeisterin Simone Blum mit Alice geht die Equipe nach Silber im Nationenpreis auch in der Einzelkonkurrenz als Mitfavorit in den Parcours. Der erste Umlauf beginnt um 13.00 Uhr.