Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 25. Februar 2018

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen empfängt den FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr zum Verfolgerduell. Ein Punkt trennt beide Teams im Kampf um die Europacupplätze - im Vorteil ist derzeit die Werkself als Tabellenvierter, zwei Plätze vor den Königsblauen. Allerdings müssen die Gastgeber auf die Abwehrspieler Jonathan Tah und Lars Bender verzichten. In der zweiten Partie des Tages spielt RB Leipzig ab 18.00 Uhr gegen das Schlusslicht 1. FC Köln.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Die deutschen Basketballer können in Georgien den Einzug in die zweite Gruppenphase der WM-Qualifikation klar machen. Nach dem Sieg über Favorit Serbien am Freitag geht das Team von Bundestrainer Henrik Rödl mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Derzeit führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes die Gruppe G mit drei Erfolgen aus drei Spielen an. Die Partie in Tiflis beginnt um 16.00 Uhr.