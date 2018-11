Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 25. November 2018

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach will in der Bundesliga den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund halten. Gegner im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung von Trainer Dieter Hecking ist Hannover 96. Die Partie gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen wird um 18.00 Uhr angepfiffen. Bereits um 15.30 Uhr spielt der SC Freiburg gegen Werder Bremen. Die Norddeutschen haben die letzten drei Partien verloren.

Dieter Hecking will mit seinem Team am BVB dranbleiben © SID

Nach den Ausschreitungen und der Attacke auf den Teambus der Boca Juniors ist das Final-Rückspiel der Copa Libertadores auf Sonntag (21.00 Uhr MEZ) verlegt worden. Das Hinspiel zwischen Boca und dem Erzrivalen River Plate war 2:2 ausgegangen, die Vorfälle rund ums Monumental-Stadion am Samstagabend rückten das Sportliche jedoch weit in den Hintergrund.

Beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi geht Weltmeister Lewis Hamilton von der Pole Position ins Rennen. Beim Abschied von Ex-Weltmeister Fernando Alonso will Ferrari-Star Sebastian Vettel von Startplatz drei für einen erfreulichen Saisonabschluss sorgen. Der Kampf um den letzten Sieg der Saison beginnt um 14.00 Uhr.

Felix Loch will im Einsitzer Wiedergutmachung für sein Olympia-Debakel betreiben. Neun Monate nach seinem enttäuschenden fünften Platz in Pyeongchang steht für Loch ab 10.15 Uhr in Innsbruck das erste von neun Weltcup-Rennen auf dem Programm. Als größte Konkurrenten gelten Sensations-Olympiasieger David Gleirscher und Weltmeister Wolfgang Kindl aus Österreich.

Nach den rauschenden Olympischen Winterspielen von Pyeongchang gehen die deutschen Kombinierer als Favoriten in die neue Weltcup-Saison. Nach dem dritten Platz für Eric Frenzel im Einzel steht im finnischen Kuusamo der Teamwettbewerb an. Das Springen beginnt um 9.45 Uhr, die Entscheidung in der Loipe fällt ab 15.00 Uhr.