Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 26. Juli 2020

Köln (SID) - Für Meister und Pokalsieger Bayern München steht am Sonntag das erste Mannschaftstraining vor dem Champions-League-Turnier im August an. In 14 Tagen empfängt das Team von Trainer Hansi Flick den englischen Top-Klub FC Chelsea zum Rückspiel in der Münchener Allianz Arena (Hin: 3:0). Die Bayern haben in der Königsklasse Titelambitionen angemeldet und wollen nach 2013 das nächste Triple holen.

Bayern München startet mit dem Mannschaftstraining © SID

Das erste Highlight der kommenden Saison: In Köln wird ab 18.30 Uhr DFB-Präsident Fritz Keller die erste Pokalrunde auslosen auch, wenn noch nicht alle Teilnehmer feststehen. Denn 23 der 64 Startplätze sind noch zu vergeben. Die meisten davon werden am 22. August beim "Finaltag der Amateure" ermittelt. Bei der Auslosung werden daher Platzhalter zum Einsatz kommen.

Der letzte Spieltag der englischen Premier League verspricht viel Spannung. Für Manchester United geht es im direkten Duell mit Leicester City um den Einzug in die Champions League. Auch der FC Chelsea kämpft gegen die Wolverhampton Wanderers noch um ein Ticket für die Königsklasse. Tottenham Hotspur will sich gegen Crystal Palace noch für die Europa League qualifizieren. Anstoß der zehn Partien ist um 17.00 Uhr.

Beim Großen Preis von Andalusien in Jerez startet am Sonntag ab 14.00 die Königsklasse MotoGP ihren zweiten WM-Lauf. Nicht mit von der Partie ist dabei Serienmeister Marc Marquez, der nach seinem Oberarmbruch aus der vergangenen Woche nicht rechtzeitig fit geworden ist. In der Moto2 (ab 12.20 Uhr) und Moto3 (ab 11.00 Uhr) stehen dagegen schon die jeweils dritten WM-Läufe auf dem Plan.