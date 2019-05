Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 26. Mai 2019

Köln (SID) - Ein Highlight des Formel-1-Kalenders steht auf dem Programm: Der Große Preis von Monaco. Doch im Fürstentum steht Sebastian Vettel, der von Startplatz vier ins Rennen geht, unter großem Druck. Der viermalige Weltmeister liegt als Vierter der Fahrer-WM bereits 48 Punkte hinter dem fünfmaligen Champion Lewis Hamilton (England/Mercedes), der von der Pole Position startet, zurück. In den ersten fünf Rennen feierten die Silberpfeile jeweils einen Doppelsieg. Vettel geht von Startplatz vier aus ins Rennen.

Hamilton startet in Monaco von der Pole Position © SID

Bei der Eishockey-WM in der Slowakei wird der neue Weltmeister ermittelt. Im Endspiel um 20.15 Uhr treffen in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava das Eishockey-Mutterland Kanada und Finnland aufeinander. Zuvor findet um 15.45 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen Rekordweltmeister Russland und dem Erzrivalen Tschechien statt.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber bestreitet ihr Erstrundenmatch bei den French Open. Zum Auftakt trifft die 31 Jahre alte Kielerin auf die Russin Anastasia Potapowa. Neben Kerber, die an Position fünf gesetzt ist, gehen vier weitere Deutsche auf die Courts. Am schwersten wird es Maximilian Marterer haben. Der Nürnberger trifft auf den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas.