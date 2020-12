Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. Dezember

Köln (SID) - Der Deutsche Skiverband informiert in einem Pressegespräch um 14.00 Uhr in Oberstdorf über die mögliche Nominierung von Skiflug-Weltmeister Karl Geiger für die Vierschanzentournee. Geiger war am 16. Dezember positiv auf Corona getestet worden, um bei der Tournee dabeizusein, muss er nach Ablauf seiner Quarantäne einen negativen Test vorweisen.

Silber für Karl Geiger und die DSV-Adler © SID

Teammanager Jürgen Klopp peilt mit dem englischen Fußballmeister FC Liverpool den dritten Sieg in Folge an. Die Reds, vor dem 15. Spieltag klarer Tabellenführer der Premier League, sind gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion hoher Favorit. Anpfiff an der Anfield Road ist um 17.30 Uhr.

Für Deutschlands Darts-Hoffnung Gabriel Clemens kommt es bei der WM im Londoner Alexandra Palace zum Duell mit Titelverteidiger Peter Wright. Das Drittrundenduell des Saarländers mit dem schillernden Schotten ist das zweite Match der Abendsession. Clemens ist der letzte Deutsche im Wettbewerb.