Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. Januar 2019

Köln (SID) - Zum Abschluss der Heim-WM geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft "auswärts" um Bronze. Im dänischen Herning trifft das Team von Trainer Christian Prokop im Spiel um Platz drei auf den entthronten Weltmeister Frankreich. Anwurf ist um 14.30 Uhr. Im Finale kommt es ab 17.30 Uhr zum Duell zwischen Co-Gastgeber Dänemark und DHB-Bezwinger Norwegen.

Spiel um Platz drei: Deutschland gegen Frankreich © SID

Zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltags ist Meister Bayern München nach zuletzt sechs Ligasiegen in Folge im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart klar in der Favoritenrolle. Anstoß ist um 15.30 Uhr. RB Leipzig gastiert ab 18.00 Uhr beim ebenfalls formstarken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer könnten mit dem fünften Sieg in Serie ihren Vereinsrekord in der Bundesliga einstellen.

Der Gewinner der Australian Open bei den Männern wird im Klassiker zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien sowie dem spanischen Sandplatzkönig Rafael Nadal ermittelt. Kein anderes Duell hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben. Das 53. Duell der beiden Tennisidole beginnt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne um 9.30 Uhr MEZ.

Mit den Wettbewerben im Massenstart enden für Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Co. der Weltcup im italienischen Antholz. Die Frauen gehen um 12.45 Uhr auf der 12,5-Kilometer-Distanz in die Loipe, die Männer starten um 15.30 Uhr in die 15-Kilometer-Rennen.