Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. Oktober 2019

Köln (SID) - Macht Lewis Hamilton bereits in Mexiko seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 perfekt? Beim Rennen in Mexiko-Stadt entscheidet der Brite die WM vorzeitig, wenn er 14 Punkte mehr holt als sein einziger verbliebener Kontrahent und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Rennstart ist um 20.10 Uhr.

Lewis Hamilton kann am Abend vorzeitig die WM gewinnen © SID

Zum Abschluss des 9. Spieltages der Fußball-Bundesliga empfängt Tabellenführer Borussia Mönchengladbach die Eintracht aus Frankfurt. Mit einem Sieg im Borussia-Park würden die Hessen an den Rheinländern vorbeiziehen. Anstoß in Gladbach ist um 18.00 Uhr. Bereits zuvor spielen der VfL Wolfsburg un der FC Augsburg gegeneinander. In Wolfsburg geht es um 15.30 Uhr los.

Einen Tag nach den Frauen starten auch die Männer in den alpinen Weltcup. Beim Riesenslalom in Sölden will Stefan Luitz ein erstes Ausrufezeichen setzen. Nach dem Rücktritt von Dominator Marcel Hirscher scheint das Feld komplett offen zu sein. Der erste Durchgang in Österreich startet um 10.00 Uhr, das Finale der besten 30 beginnt um 13.00 Uhr.