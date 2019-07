Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 28. Juli 2019

Köln (SID) - Der Kolumbianer Egan Bernal trägt das Gelbe Trikot am Sonntag auf der letzten Etappe der Tour de France nach Paris. Mit nur 22 Jahren machte der kolumbianische Youngster auf der letzten Alpen-Etappe am Samstag den ersten Sieg eines Südamerikaners beim wichtigsten Radrennen der Welt praktisch perfekt. Bei der Tour d'Honneur am letzten Tag der Frankreich-Rundfahrt wird das Maillot Jaune nicht mehr attackiert. Der Ravensburger Emanuel Buchmann geht als Gesamt-Vierter in das letzte Teilstück, das traditionell auf den Champs-Elysees endet.

Egan Bernal steht vor dem Gesamtsieg bei der Tour © SID

Sebastian Vettel geht beim Heimspiel nach einem völlig verkorksten Qualifying am Hockenheimring nach technischen Problemen an seinem Ferrari als Letzter in den Großen Preis von Deutschland. Damit dürfte der viermalige Formel-1-Champion auch im elften Rennen der Saison ohne Sieg bleiben. Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position vor Max Verstappen im Red Bull und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Rennstart ist um 15.10 Uhr.

Nach seiner Pleite über 800 m will sich Freiwasser-Weltmeister Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Südkorea am Schlusstag rehabilitieren. Nach Platz zwei im Vorlauf gilt der 21 Jahre alte Magdeburger im Finale über 1500 m Freistil als Medaillenkandidat. Wellbrock wäre nach seinem italienischen Rivalen Gregorio Paltrinieri der zweite Schwimmer, der EM-Medaillen im Freien und im Becken gewinnt.