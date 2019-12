Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 29. Dezember 2019

Köln (SID) - In Oberstdorf wird am Sonntag der erste Sieger der 68. Vierschanzentournee gesucht. Als Favorit gelten neben Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan auch Österreichs Topstar Stefan Kraft und der Pole Kamil Stoch. Deutscher Hoffnungsträger ist Karl Geiger, das Auftaktspringen im Allgäu beginnt um 17.30 Uhr.

Kobayashi geht als Favorit in die Tournee © SID

Am Sonntag gehen die alpinen Skirennfahrer ein letztes Mal in diesem Jahr auf die Piste, im italienischen Bormio steht die Kombination auf dem Programm: Um 11 Uhr geht es los mit dem Super-G, um 14 Uhr folgt der Slalom, Romed Baumann und Simon Jocher sind für den Deutschen Skiverband am Start. Die Frauen um Christina Ackermann und Lena Dürr treten am Sonntag noch zu einem Slalom im österreichischen Lienz an.