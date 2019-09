Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 29. September 2019

Köln (SID) - Der SC Freiburg kann sich mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf in den Champions-League-Rängen festsetzen. Das Team von Trainer Christian Streich hat nach fünf Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto. Die Partie beginnt um 15.30, außerdem ist Hertha BSC um 18.00 Uhr bei Aufsteiger 1. FC Köln zu Gast.

Trainer Streich will mit Freiburg in Düsseldorf punkten © SID

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich beim Großen Preis von Russland in Sotschi zum vierten Mal nacheinander in dieser Saison die Pole Position geholt. Neben ihm in der ersten Reihe steht Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, es folgen Singapur-Sieger Sebastian Vettel im Ferrari und Valtteri Bottas im Mercedes auf den Plätzen drei und vier. Das Rennen wird um 13.10 Uhr gestartet.

Die deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto laufen bei der WM in Doha um die Medaillen. Vor zwei Jahren blieb Lückenkemper bei der WM erstmals unter elf Sekunden, bei der Heim-EM 2018 holte sie Silber. Vor dem um 22.20 beginnenden Rennen werden bei einer WM erstmals Medaillen in einer Mixed-Staffel vergeben. Gelaufen werden die 4x400 m.