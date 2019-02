Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. Februar 2019

Köln (SID) - Der Sonntag in der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Ab 15.30 Uhr versucht der seit zehn Begegnungen sieglose FC Augsburg im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 seinen Negativtrend zu stoppen. Am Abend ist der Tabellen-16. VfB Stuttgart gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Freiburg gefordert. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Braucht Erfolge: FCA-Trainer Manuel Baum © SID

In Atlanta kämpfen die New England Patriots mit Star-Quarterback Tom Brady um ihren sechsten Meisterschaftsring in der US-Footballliga NFL. Gegner im 53. Super Bowl sind am frühen Montagmorgen um 0.30 Uhr die Los Angeles Rams.

Nach der erfolgreichen WM in Winterberg biegt der Rodel-Weltcup auf die Zielgeraden ein. Weltmeisterin Natalie Geisenberger peilt beim Heim-Rennen in Altenberg ab 09.15 Uhr ihren nächsten Erfolg an. Der Team-Wettbewerb bildet ab 13 Uhr das Ende der Rennen in Sachsen.

Die DSV-Adler schließen den Heim-Weltcup in Oberstdorf mit dem dritten Skiflug-Wettbewerb ab. Die Springer von Noch-Bundestrainer Werner Schuster haben einen erneuten Flug auf das Podest fest im Visier. Der Wettkampf startet um 16 Uhr.