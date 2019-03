Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. März 2019

Köln (SID) - Zu einem richtungsweisen Spiel gegen den Abstieg kommt es zum Abschluss des 24. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart im Duell der Kellerkinder Hannover 96. Für beide Mannschaften ist ein Sieg Pflicht, damit der Abstand zum rettenden Ufer nicht noch größer wird. Um 18.00 Uhr kommt es dann zum Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen.

Hängende Köpfe: Der VfB verspielte einen Sieg © SID

Der König der Skilangläufer wird zum Abschluss der nordischen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld gesucht. Favoriten im 50-km-Marathon sind die Norweger Martin Johnsrud Sundby und Sjur Röthe sowie der Russe Sergej Ustjugow. Als deutsche Starter sicher dabei sind Andreas Katz und Lucas Bögl. Das Rennen im freien Stil beginnt um 13.00 Uhr.

Gleich mehrere Medaillenchancen haben die deutschen Leichtathleten bei der Hallen-EM in Glasgow. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo geht ebenso als Nummer eins der Saisonbestenliste an den Start wie Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Als Titelverteidigerin geht Hürdensprinterin Cindy Roleder in die Medaillenvergabe.