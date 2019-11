Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. November 2019

Köln (SID) - Das Derby der rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln steht am Sonntag zum Abschluss des zehnten Spieltages im Blickpunkt. In ihrem ersten Erstliga-Duell seit fast einem Vierteljahrhundert wollen die punktgleichen Nachbarn ihr Polster auf die Abstiegszone vergrößern. Dabei ist der Druck auf die Gäste nach dem Pokal-Aus bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken besonders groß. Im Abendspiel hofft Schalke 04 beim abstiegsbedrohten FC Augsburg auf einen Sieg zur Festigung seiner Platzierung in der erweiterten Spitzengruppe.

Die Fortuna setzte sich gegen Erzgebirge Aue durch © SID

Der britische Formel-1-Pilot Lewis Hamilton kann am Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin seinen sechsten Titelgewinn vorzeitig perfekt machen. Zur erfolgreichen Titelverteidigung reicht dem Mercedes-Fahrer im drittletzten Saisonrennen schon ein achter Rang.

Für die deutschen Hockey-Teams fällt am Sonntag in den Olympia-Play-offs in Mönchengladbach die Entscheidung über ihre Teilnahmen an den Sommerspielen 2020 in Tokio. In den Rückspielen vom Samstag treffen die Damen zunächst auf Italien, ehe danach das Herren-Team zum Showdown gegen Österreich antreten muss.