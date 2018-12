Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 30. Dezember 2018

Köln (SID) - Die Vierschanzen-Tournee startet mit dem ersten Springen in Oberstdorf. Olympiasieger Andreas Wellinger führt das 13-köpfige Aufgebot des Deutschen Ski-Verbandes an. Die größten Hoffnungen im Kader der Gastgeber trägt allerdings Lokalmatador Karl Geiger wenige Tage nach seinem ersten Weltcupsieg in Engelberg. Zum Team von Bundestrainer Werner Schuster gehören auch Ex-Weltmeister Severin Freund und Richard Freitag. Los geht es um 16.30 Uhr.

Die Vierschanzentournee beginnt heute in Oberstdorf © SID

Die beiden besten deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Angelique Kerber starten mit dem Hopman Cup im australischen Perth in die neue Saison. Im ersten Spiel der Gruppe A trifft das topgesetzte deutsche Duo auf Spanien mit David Ferrer und Garbine Muguruza.