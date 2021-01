Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 31. Januar

Köln (SID) - FUSSBALL: Der 1. FC Köln will weg vom Relegationsplatz, Arminia Bielefeld den Abstand wahren. Ab 15.30 Uhr stehen sich die beiden Tabellennachbarn in Müngersdorf gegenüber, gerade für die Kölner geht es darum, endlich Schwung aufzunehmen: Mit der Verpflichtung des einstigen Ausnahmetalents Max Meyer und des Nigerianers Emmanuel Dennis keimte zuletzt neue Hoffnung. Um 18.00 Uhr schließen der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg den 19. Spieltag ab, die Wölfe können mit einem weiteren Sieg ihre Position in den Champions-League-Plätzen festigen.

Der 1. FC Köln empfängt Arminia Bielefeld in Müngersdorf © SID

RODELN: Zum Abschluss der Rodel-WM am Königssee gehen am Sonntag die Frauen und die Team-Staffeln in die Eisbahn. Besonders im Fokus: Natalie Geisenberger, die nur knapp neun Monate nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder Ansprüche auf Gold anmelden darf. Es wäre ihr fünfter WM-Titel und damit die Einstellung des Rekordes von Tatjana Hüfner. Schärfste Konkurrentin dürfte Julia Taubitz sein.

SKISPRINGEN: Beim Heim-Weltcup der Skispringer in Willingen steht das zweite Einzelspringen auf dem Programm. Der erste Durchgang mit Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Co. startet um 16.15 Uhr. Das Event im Sauerland läutet die heiße Vorbereitungsphase auf die WM in Oberstdorf ein.